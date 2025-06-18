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Artvin'de yağış bastırdı! İş makineleri sular altında kaldı

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#Artvin#Sağanak Yağış#İş Makineleri
Artvinde yağış bastırdı İş makineleri sular altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 11:26

Artvin’in Hopa ilçesinde dere ıslahı çalışmaları sırasında aniden yükselen sular, iki iş makinesini dere içinde mahsur bıraktı.

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Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesine bağlı Sugören köyü mevkiinde dere ıslahı çalışmaları devam ederken aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle derenin debisi kısa sürede yükseldi.

Bu sırada dere yatağında çalışan bir beton pompası ve bir ekskavatör, yükselen suyun ortasında kaldı. İş makineleri operatörleri durumu fark ederek araçlardan zamanında uzaklaşırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

SU SEVİYESİ NORMALLEŞİNCE ARAÇLAR ÇIKARILDI

İş makineleri ise derenin su seviyesinin yeniden normalleşmesinin ardından dereden çıkartıldı.
Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde derenin bir anda nasıl taştığı ve iş makinelerinin sular arasında kaldığı anlar yer aldı.

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#Artvin#Sağanak Yağış#İş Makineleri

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