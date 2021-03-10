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ARTVİN (AA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Arhavi ilçesinde operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları tır ve yolcu B.A'nın üzerinde narkotik dedektör köpeği Ivan'ın yardımıyla arama yaptı.
Aramada, B.A'nın montunda 4 poşette toplam 383 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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