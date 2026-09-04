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Artvin'de tarihi camide yangın

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Şavşat#Cami
Artvinde tarihi camide yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 22:56

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ahşap cami ve lojmanı kullanılmaz hale geldi.

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Şavşat'ın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı ahşap camide, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler, caminin bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Yangın, caminin tamamını sardı.


İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

CAMİ VE LOJMAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Yangında, cami ve lojman kullanılmaz hale geldi.

 

 

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#Artvin#Şavşat#Cami

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