Artvin'de tarihi camide yangın

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Şavşat'ın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı ahşap camide, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler, caminin bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Yangın, caminin tamamını sardı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ahşap cami ve lojmanı kullanılmaz hale geldi.https://t.co/KHaJLaIxX4 pic.twitter.com/qqqc77Dv8d— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) September 4, 2026
İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
CAMİ VE LOJMAN KULLANILMAZ HALE GELDİ
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Yangında, cami ve lojman kullanılmaz hale geldi.