Artvin'de sel felaketi

Artvin Yusufeli’de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan Musa Taşdemir çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Taşdemir (59), yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama başlatıldı. Yusufeli Barajı şantiyesinde yapılan kazıda, otomobil bulundu. Çamura bulanmış otomobilde yapılan aramada, Mustafa Sönmaz (53), eşi Müşerref Sönmaz (49) ve oğlu Salih Sönmaz’ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

ŞANTİYEYİ SEL BASTI

Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Şantiyedeki hasar, dün sabah, gün ağarınca ortaya çıktı. Yatakhanelerin ve ofislerin bulunduğu şantiye alanında temizleme çalışmaları devam ederken, işçiler çamur yığınları arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Artvin-Erzurum karayolu da heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkisinde tünelin içerisi balçıkla doldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ile baraj inşaatı görevlileri iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

‘ARABALARI ALTINA ALDI’

Artvin’den otomobille Erzurum’a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları şöyle anlattı: “Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tünele ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı. Bir araç da toprak altında kaldı. Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk.”

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklenen yağışların sel ve heyelanlara yol açabileceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RİZE SULAR ALTINDA

Rize’de de etkili olan sağanak, sele neden olurken, dereden taşan sular, Rize-Erzurum yolunu ulaşıma kapattı. Onlarca ev ve işyerini su bastı. Araçlar su altında kaldı.

Sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. İkizdere ilçesinde yan derelerin taşması ile ilçe merkezi suya gömüldü. Rize’nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, yağış nedeniyle taştı. Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çayeli ilçesinin Madenli beldesinde yaşayan Ali Uzun’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama başlatıldı. İlçeye bağlı Yamaç köyünde meydana gelen heyelanda yaralanan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Köprübaşı köyünde ise vatandaşlar heyelan altından 3 kişiyi yaralı kurtardı. Köprübaşı, Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkıldı.

Kars ve Ağrı’da da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 26 ev ve çok sayıda ahır zarar gördü. (DHA)