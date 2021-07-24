Artvin'de seferberlik! Sel afetinin izleri silinmeyi çalışılıyor

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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

SEL SEFERBERLİĞİ

Sel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

RİZE'DE 2, ARTVİN'DE 1 KİŞİ ARANIYOR

Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen Cumhuriyet ve Boğaziçi mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlar ve esnafla görüştü. Bakan Soylu, pazartesi gününe kadar ilçe merkezinden çamur ve balçığın kaldırılacağını, hayatın normale döndürülmesi için adımların atılacağını belirterek yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Soylu, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Bakan Soylu, araçlarının selde hasar gördüğünü ve memleketlerine dönmek için uçak bileti bulamadıklarını anlatan bir aileye de yardımcı oldu.

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