Artvin’de örtü yangını ormana yayıldı

#Artvin#Orman#Yangın
Artvin’de örtü yangını ormana yayıldı
Kasım 30, 2025 15:25

ARTVİN’in Hopa ilçesinde bahçede çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını müdahale ediyor.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yangın yerine 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk edilmiş olup, AFAD’ın koordinesinde çevre itfaiye birimleri ile il özel idaresi ekiplerince destek sağlanmaktadır.

Artvin’de örtü yangını ormana yayıldı

Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangın kısmen kontrol altına alınmış olup aşırı rüzgar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor” denildi.

#Artvin#Orman#Yangın

