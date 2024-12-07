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Artvin’de Murat Gezer'den 43 gündür haber yok! Acılı anne: İçim yanıyor

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#Artvin#Kayıp#Murat Gezer
Artvin’de Murat Gezerden 43 gündür haber yok Acılı anne: İçim yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 09:45

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaybolan 41 yaşındaki Murat Gezer'in bulunması için başlatılan çalışmalar 43 gündür sürüyor. Gözyaşlarıyla oğlunu bekleyen anne Fatma Gezer, "Gören, bilen, tanıyan varsa ne olur haber versin. 44 gün oldu. Benim içim yanıyor, dayanamıyorum. Belki başını vurdu, hafızasını kaybetti, tanıyamıyor. Ne olur biri haber versin" dedi.

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Samsun’da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim’de Şavşat’ın Karaağaç Köyü'ne geldi. Prefabrik ev inşaatında çalışan işçiler 26 Ekim’de jandarmaya Gezer’in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 43 gündür sürüyor.

"İÇİN YANIYOR"

Samsun’da ikamet eden anne Fatma Gezer, gözyaşları içinde oğlunun dönmesini bekliyor. Oğlunun odasına giremediğini dile getiren anne Gezer, “Oğlum Murat, Artvin’in Şavşat ilçesi Karaağaç Köyü’nde kayboldu. Gören, bilen, tanıyan varsa ne olur haber versin. 44 gün oldu. Benim içim yanıyor, dayanamıyorum. Belki başını vurdu, hafızasını kaybetti, tanıyamıyor. Ne olur biri haber versin. Oğlumu bulanı ödüllendireceğim. Odasına giremiyorum, kapısının önünden bile geçemiyorum. Kapıyı kapatıyorum, Murat içeride yatıyor zannediyorum. Ama açıyorum, Murat yok. Allah rızası için benim çocuğumu bana kavuşturun, yoksa ben bu acıyla ölürüm” İfadelerini kullandı.

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#Artvin#Kayıp#Murat Gezer

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