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Artvin'de köy çeşmesinde fark etti, merak konusu oldu

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#Artvin#Şavşat#Köy
Artvinde köy çeşmesinde fark etti, merak konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 09:28

Artvin’in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı köy halkı tarafından merak konusu oldu. Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, 'Kalınlığı toplasan iki milim yoktur. Baya da bir hareketli bütün hareketleri yılana benziyor ama yılan değil.' şeklinde yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

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İlçeye bağlı Pınarlı sakinleri sabah köylerinde bulunan hayrat çeşmesine gittiklerinde ilginç bir canlıyla karşılaştılar. Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor.

'NE BAŞI VAR NE SONU'

Köy halkı tarafından merak edilen canlı su yoluyla çeşmeden geldiği tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan İbrahim Aydın, ”Sabahtan çeşmenin oraya gittim baktım yalakta bir canlı. 80 cm-1 metre uzunluğunda yalnız ne başı belli ne sonu belli. Ama hareket ediyor elimize alıyoruz kendisi çekip yine bir daha suya gidiyor. Kalınlığı toplasan iki milim yoktur. Baya da bir hareketli bütün hareketleri yılana benziyor ama yılan değil. Yılan gibi de sert böyle yumuşak solucan gibi bir hayvan değil. Merak ettik inşallah ne olduğu bilen vardır” ifadelerini kullandı.

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#Artvin#Şavşat#Köy

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