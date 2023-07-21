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Artvin'de kopmuş ayak bulunmuştu! Bir aile DNA başvurusunda bulundu

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#Artvin#Borçka#Ayak
Artvinde kopmuş ayak bulunmuştu Bir aile DNA başvurusunda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 16:03

Artvin'in Borçka ilçesinde derede bulunan insana ait kopmuş ayak ile ilgili soruşturmasında kentte 1 aile DNA örneği için jandarmaya başvurdu. Ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları ayağın, mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriyor.

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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'deki Zigan Deresi'nde dün öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık soruşturma başlattı.

İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

Artvinde kopmuş ayak bulunmuştu Bir aile DNA başvurusunda bulundu

BİR AİLE DNA BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ayağın kime ait olduğunu belirlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada; duyuru sonrası ilçede kayıp ferdini arayan 1 ailenin DNA örneği vermek için jandarmaya müracaatta bulunduğu belirtildi.

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Bu arada ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları ayağın; son günlerde etkili yağışlarla yumuşayan mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriyor. Soruşturma sürüyor.

Artvinde kopmuş ayak bulunmuştu Bir aile DNA başvurusunda bulundu

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#Artvin#Borçka#Ayak