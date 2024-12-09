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Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

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#Artvin#Afad#Trafik
Artvinde Karadeniz Sahil Yolunda çalışmalar devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 09:20

Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

Artvinde Karadeniz Sahil Yolunda çalışmalar devam ediyor

Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

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#Artvin#Afad#Trafik

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