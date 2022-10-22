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Artvin’de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

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#Kar#Artvin#Kar Yağışı
Artvin’de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 08:52

Artvin’de etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Arhavi’nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Şavşat’ta ise sonbahar renkleri beyaz örtüyle kaplandı.

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Doğu Karadeniz’de sıcaklıklarının düşmesi sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Arhavi’nin 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylası beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen doğa tutkunu, Yunus Hastürk, Şafak Hastürk, Ali Pervan ve Osman Sarı, arazili araçlarıyla yaylanın yolunu tuttular. Macera sever 4 arkadaş, araçlarıyla karlı yola ilerleyerek çıktıkları Nopapeni Yaylasında 30 santimetre karla karşılaştılar. Bol bol fotoğraf çeken arkadaşlar Ekim ayında yağan karın tadını çıkartılar.

Artvin’de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Öte yandan Sonbahar renklerinin hakim olduğu Sakin Şehir Ünvanlı Şavşat’ta ise renk cümbüşü beyazla kaplandı. Sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu ilçeye bir de kar beyazı eklendi.

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#Kar#Artvin#Kar Yağışı

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