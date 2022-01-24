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Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan iki TIR, uçuruma sürüklendi, 3 gün sonra kaldırıldı

#Artvin#Kar Yağışı#Hava Durumu

Artvin’de kar ve tipi nedeniyle Şavşat - Ardahan kara yolları üzerinde bulunan Sahara Geçidi'ni kullanan iki TIR, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, 100 metrelik mesafeye sürüklenen araçlar ve TIR'lar iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden 3 gün sonra kurtarıldı.

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Artvin’in Şavşat ilçesini Ardahan’a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi kazaların yaşanmasına neden oluyor. Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte meydana gelen bir TIR kazası ilginç görüntülere neden oldu.

3 GÜN SONRA KURTARILDI

Yoldan çıkan iki TIR, yaklaşık 100 metre karda sürüklendikten sonra kara saplanarak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, TIR'lar 3 gün sonra iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Artvinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan iki TIR, uçuruma sürüklendi, 3 gün sonra kaldırıldı

TEM VE D-100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle dün kapanan Bolu Dağı geçişinde TEM otoyolu ve D-100 kara yolu, karayolları ekiplerinin Bolu geçişi ve Gerede mevkisinde yaptığı çalışmaların ardından her 2 yönde saat 10.35'te tamamen ulaşıma açıldı.

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Zemindeki kar temizlenirken, tuzlama çalışması yapıldı. Kapanan yolda mahsur kalan araçlar yollarına devam etti. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte diğer kentlerden TEM Otoyolu’na girişlere izin verildi.

YALOVA’DA KAR SEBEBİYLE ARAÇLAR YOLDAN ÇIKTI

Yalova’nın Altınova ilçesinde eski Subaşı yolunda çok sayıda araç yoldan çıktı. Yoldan çıkan araçların yardımına Altınova Belediyesi ekipleri yetişti. Garaj personeli ve zabıta ekipleri yoldan çıkan araçları kurtardı. Bölgeye kepçe de gönderilerek yol temizlendi.

Artvinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan iki TIR, uçuruma sürüklendi, 3 gün sonra kaldırıldı

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#Artvin#Kar Yağışı#Hava Durumu

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