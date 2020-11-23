MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArtvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı
GeriGündem Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı
Abone Olgoogle-news

ARTVİN- Borçka yolunda, kontrolden çıkıp, devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü Musa Unus (46), kazadan yara almadan kurtuldu. Kömür yüklü çuvallar, yol kenarına saçıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Artvin- Borçka yolunda meydana geldi. Ağrı’ya giden Musa Unus'un kullandığı kömür yüklü 04 AF 492 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Sürücü Unus, devrilen araçtan çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Unus, özellikle kamyon ve TIR sürücülerinin kaza yaptığını öne sürdüğü güzergahta önlem alınmasını istedi. Kazada kömür yüklü çuvalların ise yol kenarına saçıldığı görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle