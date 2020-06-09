MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArtvin’de izinsiz kazıya 8 gözaltı
GeriGündem Artvin’de izinsiz kazıya 8 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nurbay USTA/BORÇKA (Artvin),(DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Artvin’de izinsiz kazıya 8 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ARTVİN'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlen operasyonda, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen objeler ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka’ya bağlı İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle