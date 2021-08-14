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Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Artvin’de heyelanlar nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Artvin’de heyelanlar nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

Artvin'de etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelanlar nedeniyle 11 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde aralıklarla başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Bademkaya, Demirköy, Çamlıca, Cevizlik, Dağeteyi, Gümüşözü, Çeltikdüzü, Erenköy, Yamacüstü, Avcılar ve Yaylalar köyü ile Demirkent mezrasının yolları ulaşıma kapandı.

Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yusufeli İlçesi Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk, en kısa sürede yolların açılacağını belirtti.

Artvin’de heyelanlar nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu kapandı

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