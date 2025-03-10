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Artvin’de heyelanda 2 katlı ev metrelerce sürüklendi

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#Artvin#Hopa#Heyelan
Artvin’de heyelanda 2 katlı ev metrelerce sürüklendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 16:13

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı ev, yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Ortahopa Mahallesi’nde meydana geldi. Yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak tabakasının üzerindeki Hikmet Kapucu’ya ait 2 katlı ev, kayarak sürükledi.

Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu. (DHA)

Artvin’de heyelanda 2 katlı ev metrelerce sürüklendi

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#Artvin#Hopa#Heyelan

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