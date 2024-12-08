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Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

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#Artvin#Heyelan#Yol
Artvinde heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 06:51

Artvin'in Arhavi ilçesinde, saat 03.30 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bölgede karayolları ekiplerinin çalışmaları sürerken, heyelan tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu ve tehlike devam ettiği için yol açma çalışmalarını henüz başlanamadığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışında gece saat 03.45 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Heyelan sonrası bölgeye ulaşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ataselim "Toprak altında bir araç kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından tünel çıkış kamera görüntüleri inceleniyor. Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yoğun bir trafik var. Heyelan tehlikesi devam ettiği için henüz yol ma çalışmalarına başlanamadı. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri olarak bölgedeyiz" dedi.

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Artvinde heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

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#Artvin#Heyelan#Yol

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