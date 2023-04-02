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Artvin’de heyelan anı kamerada

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#Artvin#Heyelan#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 10:44

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan anı araç kamerasına yansıdı. Sürücü, yamaçtan kopan toprak ve kayaların altında kalmaktan dikkati sayesinde kurtuldu.

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Olay İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyü Anaçlı mevkide 30 Mart günü meydana geldi. Aşağı Irmaklar köyüne yolcu bırakan Erdal Gündüz, dönüş yolunda heyelanla karşılaştı.

Heyelan altında kalmaktan dikkati sayesinde son anda kurtulan Gündüz, heyelanın geldiğini fark edince durup hızlı bir şekilde geriye doğu olay yerinden aracıyla uzaklaştı. O anlar ise araç içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Daha sonra aracını güvenli bölgeye park eden Gündüz, inip heyelanlı bölgeyi görüntüleyerek yetkililere haber verdi.

Bölgenin Heyelan alanı olduğunu ifade eden Gündüz, "Bu kez şanlıydım Allah’a şükür bir şey olmadı. Bir dahakine bu kadar şanlı olmaya biliriz” ifadelerine yer verdi.

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#Artvin#Heyelan#Trafik

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