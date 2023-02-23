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Artvin’de heyelan anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

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#Artvin#Yağmur#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 15:38

Artvin’de aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bir haftadır heyelanlar bitmek bilmiyor. Artvin-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Deriner-3 Tüneli üzerinde bugün heyelan meyrdana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı bölgelerinde bir haftadır heyelanlar bitmek bilmiyor. Son olarak ise Artvin- Erzurum karayolu 8. kilometresinde bulunan Deriner-3 Tüneli üzerine heyelan geldi.

Toprak ve kaya parçaları tünelin girişini kapattı. Bölgeye kısa sürede karayolları ekipler sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin heyelan hareketlerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Aynı bölgede dün sabah saatlerinde yine heyelan gelmiş, yamaçtan kopan kayalar seyir halinde bulunan servis aracına isabet etmiş olayda 4 kişi de yaralanmıştı. Heyelanın ardından bir gün sonra yaklaşık aynı noktada ikinci kez meydana gelen heyelan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Heyelan anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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#Artvin#Yağmur#Trafik

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