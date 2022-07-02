Artvin’de heyelan

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Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Heyelanda Azerbaycan uyruklu TIR sürücüsü Şahmar Kerimov (38) yaşamını yitirdi, Özbekistan uyruklu bir kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu şoförün cansız bedenine ulaşıldı.

4 GÜNDÜR BEKLİYORDU

Heyelan sonrası diğer TIR sürücüleri de o anları anlattı. TIR şoförü İtibar Karayev “Hepimiz uykudaydık, gürültüyle uyandık. Arabadan inip arkaya baktığımızda kayalar yola kadar inmişti. Ölen de bizim arkadaşımızdı. Hiçbir şey yapamadık sonra ambulans geldi, yaralıları götürdü. Ölen arkadaşımız 4 gündür burada bekliyordu. Ben de bu TIR’ın önündeydim, akşam yer boşalınca ileri çektim. Çekmeseydim, aynı şey benim başıma da gelecekti” diye konuştu.

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İLK İŞ KOZCAĞIZ BARAJI





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin etkilediği Bartın’da incelemelerde bulundu. Soylu, şunları söyledi: “Bartın’da ilk iş Kozcağız Barajı’nın su tutmasını sağlamak, ikinci iş hemen Kozcağız Çayı’nın ıslahına başlayabilmek, Bartın Irmağı’nın altını gemi ile taramak. Burada temel mesele şu; şehir dikey bir şehir olmadığı için denize dere ile şarj etmiyor ve gitmiyor. Yani yağmur denize şarj etmiyor ve bu su gitmediği için de su geri geliyor.”