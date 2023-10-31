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Artvin'de haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli gözaltına alındı

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#Artvin#Yakalama Kararı#Gözaltı
Artvinde haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 18:00

Artvin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

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Artvin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik, 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu' düzenledi. Ekiplerin, 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, adli makamlar tarafından arama kaydı bulunan toplam 51 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, adli kontrol şartları uygulanan 37 kişi ise salıverildi. 62 tim ve 179 jandarma personeli ile eş zamanlı düzenlenen operasyon anları da jandarma kamerasına yansıdı. 

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#Artvin#Yakalama Kararı#Gözaltı

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