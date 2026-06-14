Artvin’de gölette boğulan 2 imamın son görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, dün gündüz saatlerinde Arhavi ilçesi Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Cami’nde görevli imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek için girdikleri gölette boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR AMA HAYATA VEDA ETTİLER

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Gedikli ve Özdemir’i suda hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan 2 kişi, görevlilerin ilk müdahalesi sonrası Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gedikli ve Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İmamlar Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir’in göletteki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, suya giren Gedikli ve Özdemir’in bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladığı, ardından da gözden kayboldukları, çevredekilerin de yardım etmeye çalıştığı görüldü. Gedikli'nin cenazesinin Trabzon’da, Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.