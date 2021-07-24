Artvin'de felaketin izleri... Sel gitti, çamur kaldı

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

KOMANDO İŞ BAŞINDA

Taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğinde jandarma komando taburları da görev yaptı. Artvin'in yanı sıra Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Erzurum illerinden gelen komandolar, ellerindeki kürek ve el arabalarıyla caddelere kaplanan balçığı temizledi. Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra sel temizliğine eşlik etti. AFAD ekipleri de evlerin bodrum ve zemin katlarındaki vatandaşların temizlik çalışmalarına destek verdi. İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü ilçede vatandaşlara tankerle su taşınıyor. Arhavi'de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerince de hasar tespit çalışmalarına başlandı.

KAMYONU TERS DÖNDÜ

Vatandaş, selin yaralarını sarmaya çalışıyor. Suyun gücüyle kamyonu ters dönen Zafer Revan, çok korktuğunu söyledi. İş yerini su basan Tanju Pitoz da, “Bir anda oldu her şey. Arka derenin taşması ile etrafımız çevrildi. Derenin ortasında kaldık. Arabalar, iş yerleri gitti. Hasarımız çok büyük” diye yakındı.

YOLLAR ÇÖKTÜ, DİREKLER DEVRİLDİ

Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre Deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

KAYIP ARANIYOR

Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit (43) önceki gün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yiğit’i arama çalışmaları dün de sürdürüldü.

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