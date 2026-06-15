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Artvin'de feci kaza! Çoruh Nehri’ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul için arama çalışması başlatıldı

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#Artvin#Çoruh Nehri#KAZA
Artvinde feci kaza Çoruh Nehri’ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul için arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 10:58

Artvin’de Çoruh Nehri’ne uçan otomobildeki Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) kayboldu. Akıntıya kapıldığı belirtilen baba- oğul için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat Devlet Karayolu’nda meydana geldi. Selahaddin ve oğlu Mecit Kaya’nın içerisinde bulunduğu otomobil, Çoruh Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvinde feci kaza Çoruh Nehri’ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul için arama çalışması başlatıldı

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda nehir içerisinde araca ulaşıldı. Ancak yapılan incelemelerde, araçtaki baba ve oğula dair bir ize rastlanmadı. Nehirdeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri belirtilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Aracın bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma yapılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Artvinde feci kaza Çoruh Nehri’ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul için arama çalışması başlatıldı

Artvinde feci kaza Çoruh Nehri’ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul için arama çalışması başlatıldı

 

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#Artvin#Çoruh Nehri#KAZA

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