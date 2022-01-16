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Artvin’de eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

#Artvin#Kar#Okul
Artvin’de eğitime kar engeli Valilik duyurdu

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ocak Pazartesi Cuma günü olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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