Artvin'de çığ felaketi: Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki çığ felaketinde 3 çobandan birinin cansız bedenine dün ulaşılırken, diğer iki çoban için arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başlatıldı.

Dün yaşanan olayda, sürülerini yayladan köye getirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel'in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık bin küçükbaş hayvan ise ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, sabahın erken saatleri itibarıyla arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Çığ altında kaldıkları belirlenen ve kimlikleri tespit edilen diğer çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'ya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesiyle arama kurtarma ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.