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Artvin'de boğa güreşinde nefes kesen anlar: 600 kiloluk boğa 1,5 metrelik kapıdan uçtu!

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#Artvin Boğa Güreşi#Geleneksel Sporlar#Boğa Kaçışı
Artvinde boğa güreşinde nefes kesen anlar: 600 kiloluk boğa 1,5 metrelik kapıdan uçtu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 15:46

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde, yaklaşık 600 kiloluk boğa rakibinin darbesinden kaçarak demir kapının üzerindeki boşluktan atladı. O anlar kameraya yansırken, sahiplerince sakinleştirilen boğa olası bir yaralanmanın önüne geçilmesini sağladı.

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İlçede bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki geleneksel boğa güreşleri, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. 'Başaltı' kategorisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki 2 boğa arenaya çıktı. Sahada bir süre birbirini süzen boğalardan biri, rakibine doğru hamle yaptı.

Artvinde boğa güreşinde nefes kesen anlar: 600 kiloluk boğa 1,5 metrelik kapıdan uçtu

1,5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAPIDAN ATLADI

Darbenin şiddetiyle güreşi bırakıp kaçan boğa, arena çıkışındaki 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üst kısmındaki yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan atlayıp dışarı çıktı. Kaçan boğa, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Artvinde boğa güreşinde nefes kesen anlar: 600 kiloluk boğa 1,5 metrelik kapıdan uçtu

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Yaşananlar kameraya yansırken, olay sırasında kapının diğer tarafından kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Sahadaki görevlilerin güvenliği yeniden sağlamasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti.

Artvinde boğa güreşinde nefes kesen anlar: 600 kiloluk boğa 1,5 metrelik kapıdan uçtu

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#Artvin Boğa Güreşi#Geleneksel Sporlar#Boğa Kaçışı

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