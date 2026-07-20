×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Artvin'de aynı ev bir günde iki kez yandı! Kundaklandığı anlaşıldı, eski eşi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Artvin#Yangın#Kundaklama
Artvinde aynı ev bir günde iki kez yandı Kundaklandığı anlaşıldı, eski eşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 13:04

Artvin'in Hopa ilçesinde aynı evde aynı gün içinde çıkan iki yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibinin eski eşi tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz'da Sundura Mahallesi'nde Muhammet Topal'a ait evde çıkan yangın, Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Kısa süre sonra aynı evden yeniden duman yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahale etti. İtfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda çalışma başlatan Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yapılan incelemede, yaklaşık 15 gündür evde bulunmayan kadının eski eşi M.Ç.'nin önce evi ateşe verdiği, ilk yangının söndürülmesinin ardından tekrar eve girerek bu kez farklı bir odayı da kasten yaktığı belirlendi.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde yangınları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Artvin#Yangın#Kundaklama

BAKMADAN GEÇME!