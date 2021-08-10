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Gündem
Nurbay USTA/BORÇKA (Artvin), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Artvin'de acı olay! Yangında torununu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

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Artvin'de acı olay! Yangında torununu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesinde evde çıkan yangında küçük torununu pencereden çıkarıp, kendisi alevlerin arasında kalan Meryem Odabaş (75), hayatını kaybetti.

Kaynarca Köyü yaylasındaki Dursun Odabaş’a ait evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada torunuyla birlikte içeride uyuyan Meryem Odabaş, dumanları fark edince uyandı. Odabaş, torununu pencereden çıkardı, ancak kendisi içeride kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ve Borçka Orman İşletmesi ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Ekipleri evde yaptığı incelemede Meryem Odabaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Artvinde acı olay Yangında torununu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

‘ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY’

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Ben o an il dışında olduğum için olay yerine gidemedim. İhbar geldiği an ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik ama maalesef bir ninemiz torununu, camdan dışarı çıkarmayı başarıyor ama kendisi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybediyor. Orası benim de köyüm, çok üzücü bir olay. Merhuma Allah’tan rahmet, bütün yakınlarına sabır diliyorum. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın” dedi.

Meryem Odabaş’ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Kaynarca Köyü'nde toprağa verildi.

Artvinde acı olay Yangında torununu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Artvinde acı olay Yangında torununu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

 

 

 

 

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