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Artvin'de 3 ahşap ev yangında küle döndü

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#Artvin#Şavşat#Yangın
Artvinde 3 ahşap ev yangında küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 19:10

Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyünde akşam saatlerinde Şemsettin Köse’ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangında kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 ahşap ev ve eklentilerine sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Artvinde 3 ahşap ev yangında küle döndü

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da soğutma çalışması sürdürülen bölgeye gelerek çalışmaları inceledi. Vali Ünsal, "Çok şükür can kaybı ve yaralı olmaması bizim için sevindirici. Yangın, seferber edilen tüm imkanlarımızla söndürüldü. Burada mağdur olan ailelerle ilgili onların bir an önce evlerine kavuşmalar için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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#Artvin#Şavşat#Yangın

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