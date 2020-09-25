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Haber Giriş: 25.09.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Artvin'de 20 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Artvin Yusufeli'nde akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları ile bodrum katlarını su bastı.

Yağmur nedeniyle ilçede kısa süreliğine elektrikler kesilirken Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanarak ilçede yaşam kısa süreliğine olumsuz etkilendi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağışın ilçede endişeye neden olduğunu aktararak yağışa bağlı olarak ilçe merkezinde birkaç ev ve iş yerimizi su basmış, ama afat boyutunda büyük bir maddi hasar olmadığını bildirdi.

Öte yandan 20 dakikada süren yağış esnasında metre kareye 26 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

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