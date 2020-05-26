Artvin ve Ardahan'da fırtına büyük hasara yol açtı

ARTVİN

İlçede dün akşam saatlerinde başlayıp, hızını artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle, ilçeye bağlı Pınarlı, Aşağı Koyunlu ve Yukarı Koyunlu köylerinde bazı evlerin çatıları uçarken, hasar gören 28 ev, 12 ahır ve 24 samanlık kullanılmaz hale geldi. Etkili olan rüzgar nedeniyle bazı traktörler de zarar gördü. Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, bölgedeki köylere giderek, yöre sakinlerinin sıkıntılarının çözülmesi için çalışma başlattı.

'YILLARDIR BÖYLE FIRTINA OLMAMIŞ'

Kaymakam Musa Göktaş, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Yıllardır bölgede böyle bir fırtına olmamış. Fırtınadan evleri zarar gören vatandaşlarımıza konaklama yerleri ayarlandı. Aç ve açıkta kimse bırakılmadı. Fırtınanın zarar verdiği bütün köylerimize ulaştık. Fırtınadan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaymakamlık olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmaz. İlgili birimlerimize gerekli talimatları verdik. Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Can kaybı olmaması sevindirici oldu" dedi.

'SAĞ OLSUN EKİPLER HEMEN GELDİ'

Pınarlı köyü Muhtarı Oktay Çelik de ekiplerin hemen yardıma koştuğunu anlatarak, "Köyümüzün yaşlıları ile konuştum. Yıllardır böyle bir fırtına olmamış. Fırtına sonrası hemen Kaymakamımıza ve Şavşat Jandarma Komutanlığına bilgi verdik. Çok sağ olsunlar hemen ilgilenerek köyümüze ekipler geldi. Gerekli çalışmayı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim köyüm Artvin’in en büyük köyüdür. Diğer köylerde de hasar varmış ama en büyük hasar benim köyümde. Köyüme bağlı 6 mahallede zarar var. Zarar tespiti yapılacak, ben 300 bin TL zarar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Ev, ahır ve samanlık çatısı uçan köyde yaşayan Aslan Demir (91), “Yıllarca bu köyde yaşıyorum. Ben böyle bir fırtına görmedim. Canımızı zor kurtardık. Sağ olsun devletimiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onları görünce çok duygulandım. Bir an çaresizliğimi unuttum. Ne büyük devletimiz ne iyi idarecilerimiz varmış" dedi.

Öte yandan, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle bazı köylerdeki ormanlık alanlar da zarar gördü.

ARDAHAN

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan fırtına, Ardahan'da büyük zarara yol açtı. Hızı 70 kilometreyi geçen fırtına nedeniyle Ardahan kent merkezindeki birçok binanın çatısı uçtu. Fırtına sebebiyle Ardahan’da 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Görevliler tarafından yapılan ilk tespitlerde kentte 11'i kamu olmak üzere 152 binada hasar olduğu belirlendi.

‘EKİPLERİMİZ ŞU AN SAHADA’

Fırtınada çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs, 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Bunların büyük kısmı çatılardan oluşmakta. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada" dedi.