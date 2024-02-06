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Artvin ve Ardahan’da eğitime kar engeli

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#Artvin#Kar Tatili#Artvin Kar Yağışı
Artvin ve Ardahan’da eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 23:00

Artvin merkez ve 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Ardahan'da da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

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Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim, ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

ARDAHAN'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ardahan'da da Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti. İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini ifade eden Vali Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen" ifadelerini kullandı.

Ardahan’da kent merkezine aralıksız yağan kar 1 metreye ulaştı. 

 

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#Artvin#Kar Tatili#Artvin Kar Yağışı

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