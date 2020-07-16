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Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Artos Dağı nerede, yüksekliği kaç metre? Artos Dağı hakkında bilgiler

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Artos Dağı nerede, yüksekliği kaç metre? Artos Dağı hakkında bilgiler
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Gündemdeki haberler ardından Artos Dağı’nın konumu ve yüksekliği merak ediliyor. Kelebek çeşitleri bakımından dünyanın en önemli yerlerinden biri olan Artos, dağcıların da gözdesi. Dünya üzerinde Artos’a eşdeğer özellikler gösteren tek dağ Yeni Zelanda’dadır. Peki, Artos Dağı nerede, yüksekliği kaç metre? Artos Dağı hakkında bilgiler...

Yüce Bir Dağ Artos Dağı, Güneydoğu Torosların devamıdır. Görünümünden dolayı Çadır Dağı olarak da bilinir. Kavuş Şahap dağlarının 3700 m’lik önemli bir yükseltisini oluşturur. Van Denizi’nin oluşturduğu mikroklima nedeniyle dağın güney yüzü ile kuzey yüzü arasında iklim yönünden önemli farklılıklar vardır. Artos Dağı sert ve soğuk rüzgârlara karşı havzanın iklimini yumuşatır. Önemli Miktarda kükürt madeni de bulunan dağ, rüzgârdan enerji üretimine de uygundur. Kelebek Kanatlarında Bir Dağ Artos Dağı, özellikle kelebek popülâsyonu açısından dünyanın sayılı Coğrafyalarından biridir.

Yaklaşık 200 tür kelebeğe ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl dünyanın dört bir Köşesinden doğaseverlerin, botanikçilerin akınına uğramaktadır. Doğa Sporları Volkanik ve sıradağ özelliğiyle, fauna ve florasıyla bilim adamları tarafından çok değerli bulunmaktadır. Dünya üzerinde Artos’a eşdeğer özellikler gösteren tek dağ Yeni Zelanda’dadır. Zirvesi ve tabanı arasındaki 1800 metrelik irtifasıyla dağ kayakçılığı ve dağcılık sporları için son derece elverişlidir. Hem trekking sporu hem de ekolojik turizm açısından dünyanın önde gelen dağları arasında yer almaktadır. Artos Dağı, Akdamar Adası’nın tam karşısında bütün ihtişamıyla yükselir. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar vaat etmektedir.

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