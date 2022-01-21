‘Artıktan sanata’ çocuklara umut oldu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nden ilham alınarak İGA’nın hayata geçirdiği Artwist ‘Artıktan Sanata’ projesi büyük ilgi gördü. Online müzayedeye sanat camiasının ve hayırseverlerin ilgisi büyük olurken, elde edilen gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlanıyor.

İGA’NIN ÖNCÜ ROLÜ

Proje kapsamında İstanbul Havalimanı’nda toplanan atık malzemelerle, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan “Kartal-Boğa-Balık” eserleri, online müzayede ile satışa sunuldu ve sahiplerini buldu. Elde edilen 1 milyon 20 bin TL, KAÇUV, TESYEV ve ENEV vakıflarına bağışlanacak.

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SON DOKUNUŞLAR

Prof. Rahmi Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu eser olan ‘Kartal’ın son dokunuşu, Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Bu eser 500 bin TL’lik fiyattan alıcı bulurken, tüm gelir KAÇUV’a bağışlanacak. Bir diğer eser olan ‘Boğa’nın son dokunuşu ise İGA CEO’su Kadri Samsunlu tarafından gerçekleştirilmişti. Eser 270 bin TL fiyattan sahibini bulurken eserden el edilen tüm gelir TESYEV’e bağışlanacak. Online müzayedede satışa sunulan Prof. Atalay’ın ahşaptan yapmış olduğu Balık eserine ise en yüksek teklif 250 bin TL’den verildi. Eserden elde edilen tüm gelir ENEV’e bağışlanacak.