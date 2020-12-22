Artık yaptırımı yatırıma dönüştürüyoruz

BEŞTEPE’de düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Oktay, konuşmasında özetle şunları söyledi:

4 BİN 700 SİBER GÜVENLİK UZMANI

“Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri, sınırlarımızı, vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak geleceğe güvenle bakamayız. Teknolojik tedbirlere yoğunlaşmış durumdayız. Kritik nitelikte binlerce kurum ve kuruluşta siber olaylarla müdahale ekipleri kuruldu. Bugün kayıtlı siber güvenlik uzmanı sayısı 4 bin 700’ü aşmış durumda. Siber güvenlik alanında Kasırga, Avcı, Azad, Atmaca ve Kule gibi yüksek değerli yerli ve milli bilgi teknolojileri projelerimizle, siber tehditleri en az maliyetle, en kısa sürede tespit ediyor ve gerekeni yapıyoruz. Milli siber savunmamızı yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi teknikleri kullanan sistemlerle donattık. İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın yaygınlaştırılmasına hızla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nda devreye aldığımız yerli ULAK, Aralık 2020 itibariyle ülke genelinde toplam 1542 baz istasyonuyla faaliyet göstermektedir.

TÜRKSAT 6A, 2022’DE HİZMETE GİRECEK

5G’ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkânlarla geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türksat 5A’yı önümüzdeki haftalarda, 5B’yi ise 2021 yılının ilk yarısında uzaya gönderiyor olacağız. Ülkemizin en büyük Ar-Ge projelerinden biri olan Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A ise 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak. Çabalarımız, çok katmanlı siber uzayda bize ait tek bir zayıf halka bırakmamak içindir. Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz.

KESİNLİKLE DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ

Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak; mahremimizin anahtarını başkasına teslim etmeyeceğiz. Siber güvenlikte başarı hikâyelerimizi, yine Türk mühendisler yazmaya devam edecek. Akıllı sistemlerle yapılan saldırıları püskürtmek için, yerli ve milli imkânlarla daha akıllı sistemler geliştireceğiz. Yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri, veri güvenliği, kuantum teknolojileri ve ileri malzemeler alanlarında gelişen teknolojilere öncülük edecek, siber güvenlik alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığını sıfıra indireceğiz. Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek nitelikteki hiçbir ürünü ya da yazılımı, kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız.” ◊ ANKARA

KÜRSÜDE RAHATSIZLANDI

FUAT OKTAY konuşması sırasında kürsüde rahatsızlandı. İlk müdahalesi sahnedeki Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından yapıldı. Programın yapıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ne doktor ve ambulans çağrılırken, sahnenin perdeleri de kapatıldı. Zirveye de bir süre ara verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vakit kaybedilmeden salona gelen ambulansla Beştepe’deki revire kaldırıldı. Burada tansiyonu ölçülen ve bir süre dinlendirilen Oktay’ın yorgunluğa bağlı olarak tansiyonunun düşmesi nedeniyle fenalaştığı öğrenildi. Kontrollerinin ardından ödül töreni için tekrar sahneye gelen Oktay, “Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlayışınız için teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.