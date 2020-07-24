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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Artık tutuklu

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Artık tutuklu
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Kendisine emanet edilen Arya isimli köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen Volkan Uzun’un adli kontrol kararıyla serbest bırakılması sosyal medyada tepki çekti. Savcılık karara itiraz etti. Şüpheli Uzun tutuklandı.

Komşuların ve görgü tanıklarının iddialarına göre, şehir dışına çıkacağı gerekçesiyle S.T. isimli kadın Arya isimli cocker cinsi köpeğini, arkadaşı Volkan Uzun’a teslim etti. 22 Temmuz günü Çankaya’nın Küçükesat semtinde saat 04.00 sıralarında, bir köpeğin çığlıkları üzerine komşular “bir köpeğe işkence” edildiği iddiasıyla ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler kapıyı kırarak içeri girdi. İddialara göre, içeriği girdiklerinden Uzun’u yarı baygın, yanında da hareketsiz haldeki köpeği buldular. Yapılan muayenesinde köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şikâyet üzerine Uzun, hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli Volkan Uzun, ifadesi alındıktan sonra “hafta iki gün imza” şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada ‘Volkan Uzun tutuklansın’ paylaşımları yapılırken, savcılık şüphelinin serbest kalması kararına itiraz etti. Şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan Volkan Uzun ifadesinde tecavüz iddiasını reddetti.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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