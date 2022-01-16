Artık test zorunlu değil

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İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

6 AY KORONA OLMAMA ŞARTI

“Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli gibi), tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.”

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İÇ HAT UÇUŞLARDA PCR İSTENMEYECEK

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 6 Eylül 2021’de yayımladığı genelgede, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş COVID-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu. Genel Müdür Bilal Ekşi, konuya ilişkin Twitter hesabından, “Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan iç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz etmeleri yeterli olacaktır” paylaşımını yaptı.