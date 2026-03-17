Artık tarihe emanet... Çanakkale ve Kırım toprağı

İlber Ortaylı’nın cenazesi dün öğlene doğru hastaneden yeşil örtülü tabut içinde gasilhaneye getirildi. Burada kızı Tuna Ortaylı’nın nezaretinde yıkanıp kefenlendi. Özel görevli iki polis memuru Ortaylı’nın tabutunu Türk bayrağıyla sardı. İstanbul Valisi Davut Gül de bu süreci takip etti. Ardından Ortaylı’nın cenazesi 20 araçlık bir konvoyla Fatih Camisi’ne doğru yola çıktı. Konvoya polis araçları öncülük etti. Cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii’nin avlusu neredeyse tamamen dolmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da törendeydi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de cenazeye çelenk gönderdi. Namazın ardından cenaze az ötedeki hazireye getirildi. Buraya sadece Ortaylı’nın ailesi ve yakın çevresi alındı. Ortaylı’nın yakın arkadaşı Murat Bardakçı, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yanı sıra Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve birçok akademisyen meslektaşı da mezarın başındaydı.

Ortaylı’nın mezarı, sağlığında “İstanbul’un yaşayan hafızası, tam bir canlı ansiklopedi” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yanına açılmıştı. Cenaze dualar eşliğinde buraya defnedildi. Kırım’dan ve Çanakkale şehitliklerinden getirilen topraklar da mezarına döküldü. Ben de hocanın mezarına birkaç kürek toprak atabildim. Cenaze namazına katılan vatandaşların çoğu haziredeki defin merasimini uzaktan da olsa takip etti.

HAZİREDE KİMLER BİR ARADA

Ortaylı’nın mezarının hemen karşısında Osmanlı ekonomi ve maliye tarihçisi Mehmet Genç hoca var. Onun yanında Prof. Dr Kemal Karpat, hemen diğer yanda ise Ortaylı’nın “Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük Osmanlı tarihçisi” dediği hocası Prof. Dr. Halil İnalcık var. Tarihe “Kütüphaneler Nazırı” olarak geçen Ali Emiri Efendi’nin mezarı da az ötede…

Fatih Camisi’ndeki cenaze töreninde siyaset dünyasından çok isim vardı.

Fener Rum Patriği de cenazedeydi.