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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Artık şok tedbirlere ihtiyaç var

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Artık şok tedbirlere ihtiyaç var
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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, vaka artışlarının ilerleyen dönemde yoğun bakımlar konusunda ciddi sorun yaratabileceğini belirterek, “Artık şok tedbirlere ihtiyaç var. Sosyal yaşam kısıtlamaları başlamalı” dedi.

Prof. Dr. Cinel 13 Eylül Dünya Sepsis günü nedeniyle düzenlenen toplantı öncesinde şunları söyledi: “Bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi mikroorganizmalar, mevsimsel grip virüsleri, kuş ve domuz gribi virüsleri gibi yüksek bulaşıcı patojenlerle enfeksiyonlardan kaynaklanabilen sepsis, aynı zamanda COVID-19 hastalığının da sonuçlarından biri. Yoğun bakım hastalarının yarısında sepsis gelişiyor. Yeni normal tam olarak anlaşılamadığından vaka sayıları giderek artıyor. Bu virüs bağışıklık sistemini darmadağın ediyor. Şu anda Türkiye genelinde yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 62 olsa da, bazı illerde bu oran yüzde 90-95’e çıkıyor. Yoğun bakım yatak doluluk oranları yüzde 80’i aşarsa büyük sorun yaratır.”

Artık şok tedbirlere ihtiyaç var
Prof. Dr. İsmail Cinel, Dünya Sepsis Günü öncesi farkındalık yaratmak için pembe boks eldiveni giydi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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