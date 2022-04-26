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'Artık sınırımızı geçemeyecekler'

#Hulusi Akar#Pençe-Kilit Operasyonu#ZAP
Artık sınırımızı geçemeyecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasından Pençe-Kilit Operasyonu’nu takip etti.

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Zap’a sadece 10 kilometre mesafede bulunan, 3’üncü Piyade Tümeni’ne ait Taktik Komuta Yeri’ne giden Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve özetle şu bilgileri verdi: “Pençe-Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar.”

1915 olaylarına da değinen Bakan Akar, “Bu iddiaların hiçbir aslı yoktur. Bunlar tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bizim tarihimiz temiz, utanılacak bir şeyimiz yok” diye konuştu.

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#Hulusi Akar#Pençe-Kilit Operasyonu#ZAP

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