Artık özgürlüğe koşuyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atları sahiplendirmeye başladı. Toplam bin 177 atın 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi. Özgür ruhlu hayvanlar olmasıyla bilinen ve esaretlerinden kurtulan atlar, yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında, üniversitenin Avcılar’daki kampusunda hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci uygulamalarında kullanılıyor.

‘MİZAÇLARINA GÖRE SEÇTİK’

Sahiplenme sürecini anlatan İÜC Veterinerlik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban şöyle konuştu: “Faytonların kaldırılmasıyla İBB, atları kendi himayesine alarak belirli alanlarda topladı. Sonrasında da ruam taramalarını yaparak, ruam hastalığını adalarda bitirmeyi amaçladı. Ruam taramaları bittikten sonra bazı protokollerle sahiplendirmeyi amaçladı. İlk sahiplenen kurum da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu. Ada’da 1500 tane at vardı, o 1500 atın arasından uygulamalarda kullanabileceğimiz, sakin mizaçlı, öğrenci ile problem yaşamayacağımız ve sürü halinde salabileceğimiz, birbirlerine karşı uyumlu olan atları seçmek üzere bir heyet görevlendirdi. Heyet olarak gittik, atların mizaçlarını değerlendirdik ve 20 tanesini sahiplendik. Atlar diğer canlılar gibi değil, özgür ruhlular. Kısıtladığınız, alanlarını daralttığınız zaman depresyona girerler.”

‘HÜRREM’ İYİLEŞTİ

Yaptıkları değerlendirme esnasında, Hürrem adını verdikleri hasta atı da sağlığına kavuşturmak üzere sahiplendiklerini anlatan Kurban, “Onu sahiplenme amacımız ise hayvanı iyileştirmek ve bundan sonraki hayatında daha rahat yaşamasını sağlamaktı. Çünkü bin 500 tane atın olduğu yerde, bireysel olarak ilgilenme bu kadar mümkün olmuyor. O sebepten o atı da sahiplenip, ileriki yaşamında sağlıklı olması için üniversite bünyesine aldık. Geldiğinde yürüyemeyecek haldeydi. Birtakım tedavi protokollerini uyguladık ve şu anda gayet rahat bir şekilde oynuyor, koşuyor, otluyor” dedi.