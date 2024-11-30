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Artık onun bedeni onun kararı

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#Burçak Topaç#Muharrem Topaç#ANKARA
Artık onun bedeni onun kararı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

ANKARA’da yaşayan Burçak Topaç (48), görücü usulü ile 1997 yılında kuaför Muharrem Topaç (52) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. 2021 yılında Burçak Topaç, Ankara 6. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Mahkeme 18 Mayıs 2023 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi.

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Ancak koca Topaç, eşinden boşanmak istemediğini ileri sürerek, verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Böylece boşanma davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesinin kararı beklenirken Burçak Topaç sağlık sorunları yaşamaya başladı, Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede Burçak Topaç’a rahim ve yumurtalıklarının alınması için ameliyat önerildi. Ancak hastane, Sağlık Bakanlığı uygulamalarını gerekçe göstererek, söz konusu ameliyat için, boşanma aşamasında olan eşinden onam (hasta yakını izin belgesi) istedi. Burçak Topaç, eşiyle iletişime geçti ancak onamı alamadı. Bunun üzerine Burçak Topaç, Ankara 6. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, tedavisi için kendisine yetki verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, Burçak Topaç’a bu yetkiyi verdi. Bu kararın ardından ameliyat olan Topaç, sağlığına kavuştu.

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BOŞANMASI ONAYLANDI

Sağlığına kavuşan Burçak Topaç’a da bir iyi haber de yargıdan geldi. İstinaf mahkemesi boşanma davasını karara bağladı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin çiftin boşanmasına ilişkin verilen kararı onadı. Ancak koca Muharrem Topaç, bu karara da itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulundu.

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#Burçak Topaç#Muharrem Topaç#ANKARA

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