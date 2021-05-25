“Akçakoca İlçe Müftüsü koltuğunda oturan kendini bilmez hadsiz, bu ülkenin asli unsuru olan bazı yurttaşlarımıza, kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarına, hem de cami minberinden ağır hakaretler etti. Bu müftü, bu makama layık değil. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi’nin, milli ruh ve imanının yanından bile geçmemiş bu şahıs, o koltukta bir dakika dahi oturamaz.

SANDIKTAN KORKMAYIN

Uğur Mumcu’nun katledilmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar yenilir, yutulur cinsten değil. Bu çürük duvardan çekilmesi gereken hangi tuğla varsa artık o tuğla çekilmelidir. Bugün devletimizi ve demokrasimizi korumak için yapılması gerekenler bellidir: Hukuku işletmek; adaleti çalıştırmak; Millet iradesinin tecelligâhı TBMM’yi devreye sokmak; sandığı milletin önüne getirmek.

Bir Meclis Soruşturma Komisyonu derhal kurulmalıdır. Yani 301 imzaya ihtiyaç var. Bu nedenle TBMM Başkanı, parlamentodaki grupların başkan vekillerini davet etmeli ve Meclis’in inisiyatif almasını sağlamalıdır. Tüm bu şartlar altında yapılacak bellidir: Sandığı milletin önüne koymak. Sandıktan korkmayın.

CHP’NİN ADAYI KİM

(Kılıçdaroğlu’nun ‘seçildiğimde eleştiriye açık olacağım’ ve ardından ‘adayımız yok’ sözleri) Sayın Genel Başkanımız ‘CHP iktidar olduktan sonra gençler için yapacaklarımızı, uygulayacağımız programı açıkladım’ dedi.”

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