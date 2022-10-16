‘Artık madenlerde hiçbir risk hiçbir eksik istemiyoruz’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden kazasının olduğu bölgede yaptığı incelemelerin ardından özetle şunları söyledi:

- MİLLETÇE ÜZGÜNÜZ: “Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sebebiyle milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi süren işçilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Devletimiz madenin eksi 300 ve eksi 350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahalindeki çalışmalara başlamıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan , patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti.

- ZAMANLA YARIŞTILAR: Türkiye Taş Kömürü İşletmelerinden AFAD’a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabi Kaynaklar, İçişleri Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız derhal olay yerine gelerek başlatılmış olan çalışmaların koordinasyonunu yürütmüşlerdir. Biz de patlama haberini aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk.

- SORUŞTURMALAR BAŞLADI: Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluların kimler olduğu yürütülecek adli ve idari soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yeraltındaki işçilerimize ulaşmaktı. En son 41’inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş. Ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacağız.

- ÖLÜMLERİ KABUL EDEMEYİZ: Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hâlâ önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz.”

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‘KADER PLANINA İNANDIK’

- “Şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkânlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne de yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum.”

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Erdoğan, faciada hayatını kaybeden madencilerden Selçuk Ayvaz, Gürdal Serenli ve Rahman Özçelik’in cenazesine katıldı, ailelerine taziyede bulundu.

AİLELERE 1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM

- “Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. 500 artı 500 olmak üzere, devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere 1 milyon 350 bin liralık desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.”