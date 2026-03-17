Artık hayaline kavuşabilecek: Boyunun yanlış ölçüldüğünü iddia eden genç kız davayı kazandı, işlem iptal edildi

T.A. adlı kadın polis adayı, 2025 yılı 2’nci dönem İç Güvenlik Fakültesi başvuruları kapsamında 7 Şubat 2025’te Polis Akademisi Başkanlığı’nda ön sağlık muayenesine girdi. Yapılan ölçümde boyu 159,6 santimetre olarak tespit edilen aday hakkında, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde kadın öğrenci adayları için belirlenen '162 santimetreden kısa boylu olmamak' şartını taşımadığı gerekçesiyle 'öğrenci adayı olamaz' kararı verildi. T.A., yanlış ölçüm yapıldığını iddia ederek, işlemin iptali istemiyle, Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ni hakem hastane tayin ederek, rapor istedi. Hastanede yapılan ölçüm sonucunda düzenlenen 7 Ekim 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda davacının boyunun 162,2 santimetre, kilosunun ise 52,20 kilogram olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, 'POMEM öğrencisi olur' değerlendirmesine yer verildi.

MAHKEME, HUKUKA AYKIRI BULDU

Mahkeme kararında, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne göre polis okullarına alınacak erkek öğrenciler için en az 167 santimetre, kadın öğrenciler için ise en az 162 santimetre boy şartı bulunduğu hatırlatıldı. Hakem hastane raporunda davacının boyunun 162 santimetrenin üzerinde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, boy şartını sağlamadığı gerekçesiyle tesis edilen işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme, 'öğrenci adayı olamaz' işlemine ilişkin idari kararın iptaline hükmetti.

Kararda ayrıca bu kararın davacının doğrudan polis okulu öğrencisi olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmayacağı, adayın diğer şartlar yönünden idarece ayrıca değerlendirileceği ifade edildi. Öte yandan mahkeme, yargılama gideri ile 30 bin lira vekalet ücretinin davalı Emniyet Genel Müdürlüğü idaresinden alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. T.A., istinaf sürecinde kararın kesinleşmesi halinde yeniden aday öğrencilik için başvuruda bulunacak.

'POLİS OLMASININ ÖNÜ AÇILDI'

Davacı T.A.'nın avukatı Ayşenur Çelik, müvekkilinin boyunun 159,6 santimetre olduğu yönündeki ölçümün yanlış yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurduğunu hatırlattı. Çelik, "Müvekkilim yanlışlık olduğunu, boyunun bu kadar kısa olmadığını bildiği için rapor aldı. Almış olduğu raporda boyu 162,2 olarak ölçüldü. Daha sonrasında elimizde resmi bir devlet hastanesinden rapor olduğu için dava açmaya karar verdik. Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi’nde açmış olduğumuz dava kapsamında hakem bir hastane belirlendi. Belirlenen hastanede yapılan ölçümde de yine müvekkilimin boyunun aslında 162,2 olduğu tespit edildi. Ciddi oranda bir isabetsizlik söz konusu oldu. Müvekkilim bu dönem maalesef polis olamadı, ancak olmasının önü açıldı. Özellikle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. İdarenin yapmış olduğu her işlem doğru değildir, denetlenebilir niteliktedir. Bu nedenle mutlaka yargı yolunu tercih etmeleri ve idari başvurularını yapmaları gerektiği kanaatindeyim" dedi. (DHA)