Artık Google'da kontrol elinizde: Hürriyet'i Tercih Edilen Kaynaklar listenize ekleyin, haberi aldığınız adresi algoritma yerine siz belirleyin

Günün manşetlerine bir göz atmak istediğinde ya da akşam yemeği için sağlıklı ve lezzetli bir tarife ihtiyaç duyduğunda Google’a başvuranlardan mısınız? Cevabınız ‘evet’se muhtemelen siz de ekranınıza yığılan sonuçlar arasında gerçekten aradığınızı bulmaya çalışırken kaybolmaktan şikayetçisinizdir. Dahası yakın zamanda kullanıma sunulan yapay zeka özetlerinin, güvendiğiniz kaynakları sayfanın daha da altına ittirdiğini fark etmiş de olabilirsiniz.

Neyse ki Google, yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara sunduğu Tercih Edilen Kaynaklar aracıyla, kontrolü kısmen de olsa yeniden kullanıcıların eline bıraktı.

Artık Google ayarlarınızı kişiselleştirerek, Google web sitelerini ve uygulamalarını ziyaret ettiğinizde Hürriyet gibi güvendiğiniz yayıncıları üst sıralarda görebilmeniz mümkün.

Bu sayede algoritmanın size göstermek istediği kaynaklar yerine kendi seçtiğiniz ve güvendiğiniz yayıncıları öne çıkarabilir, haberi 78 yıldır olduğu gibi yine Hürriyet’ten alabilirsiniz.

TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR NEDİR?

Tercih Edilen Kaynaklar’ı kısaca Google’ın size haber ve içerik gösterirken önceliklendireceği internet siteleri olarak tanımlayabiliriz. Bir siteyi Tercih Edilen Kaynak olarak eklemeniz, Google’ın size o siteden haberleri, videoları ve diğer içerikleri gösterme olasılığının yükselmesini sağlar.

TERCİH EDİLEN KAYNAKLARIM NEREDE GÖRÜNECEK?

Tercih Edilen Kaynaklar’ın öne çıktığı alanların başında, Google arama sonuçlarındaki "En Çok Okunan Haberler" listesi gelir. Hürriyet’i Tercih Edilen Kaynaklar listesine eklediğiniz takdirde Google aramanın masaüstü ve mobil sürümlerinde, "En Çok Okunan Haberler" sonuçlarında ilk sırada Hürriyet haberlerini görebilirsiniz.





TERCİH EDİLEN KAYNAKLARIMI NEDEN KİŞİSELLEŞTİRMELİYİM?

Tercih Edilen Kaynaklar ayarlarınızı kişiselleştirdiğinizde, Google’ın sizin istediğiniz gibi ve daha akıllıca çalışmasını sağlarsınız. Hürriyet’i Tercih Edilen Kaynak olarak seçmeniz, güvendiğiniz kaynağınızdan gelen haberleri daha sık görmeniz anlamına gelir.

HÜRRİYET’İ GOOGLE’DA TERCİH EDİLEN KAYNAK OLARAK NASIL EKLERİM?

Hürriyet’i Tercih Edilen Kaynak olarak eklemenin en hızlı yolu, aşağıdaki görsele tıklayıp açılan ekranda Hürriyet (hurriyet.com.tr) satırının sonundaki kutucuğu işaretlemektir. (Eğer oturum açmadıysanız veya bir Google hesabınız yoksa, bağlantı sizi seçim ekranına yönlendirmeden önce oturum açmanızı veya bir hesap oluşturmanızı isteyebilir.)

Tercih Edilen Kaynaklarınızı arama sonuçları ekranından da ayarlayabilirsiniz. Bunun için Google'da arama yaptıktan sonra göreceğiniz "En Çok Okunan Haberler" alanında başlığın yanında bulunan yıldızlı kart simgesine tıklayın.

Açılan ekranda arama çubuğuna hurriyet.com.tr yazdıktan sonra satır sonundaki kutucuğu tıklayıp sağ alt köşedeki "Sonuçları yeniden yükle" butonuna bastığınızda Hürriyet Tercih Ettiğiniz Kaynaklar arasına eklenmiş olur.

Bu tercih gelecekteki tüm Google aramalarınız için de geçerli olacaktır.

Dilediğiniz sayıda Tercih Edilen Kaynak seçebilir ve seçimlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun, diğer sitelerden içerikler görmeye devam edeceğinizi ve ve farklı bakış açılarına ulaşabileceğinizi de hatırlatalım.