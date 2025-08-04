ArtÄ±k daha yetenekli... TCG OruÃ§reis â€˜Mavi Vatanâ€™ savunmasÄ±nda

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Â HAVELSANâ€™Ä±n Deniz Kuvvetleri ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ADVENT SavaÅŸ YÃ¶netim Sistemi (SYS) ProgramÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen BARBAROS SÄ±nÄ±fÄ± FÄ±rkateyn SavaÅŸ YÃ¶netim Sistemiâ€™yle (BSYS) Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza atÄ±ldÄ±. Modernizasyona tabi tutulan TCG ORUÃ‡REÄ°Sâ€™in kabul faaliyetleri baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±. ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancÄ± 30â€™dan fazla sistemin entegrasyonu yapÄ±ldÄ±. Entegrasyonu yapÄ±lan sistemler arasÄ±nda ATMACA ve Harpoon gemisavar seyir fÃ¼zeleri, Mk41 VLS dikey atÄ±m fÃ¼zesi, ESSM hava savunma fÃ¼zesi, 127 milimetre deniz topu, 25 milimetre stabilize deniz topu, Phalanx CIWS otomatik top sistemi, AKREP AtÄ±ÅŸ Kontrol RadarÄ± ile vericiler, arama radarlarÄ±, taktik veri linkleri, gemi veri daÄŸÄ±tÄ±m sistemi, milli dost dÃ¼ÅŸman tanÄ±ma (IFF) sistemi gibi sistemler yer alÄ±yor. Ortak angajman, harekÃ¢t, eÄŸitim gibi aÄŸ destekli yetenekler TCG ORUÃ‡REÄ°Sâ€™e aktarÄ±ldÄ±. Hava, suÃ¼stÃ¼, sualtÄ±, elektronik ve asimetrik harbe karÅŸÄ± artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumsal farkÄ±ndalÄ±k ve harp yÃ¶netimi TCG ORUÃ‡REÄ°Sâ€™e kazandÄ±rÄ±lan yetenekler arasÄ±nda yer aldÄ±. 2025 yÄ±lÄ± Denizkurdu-1 (Ocak 2025) ve Denizkurdu-2 (MayÄ±s 2025) TatbikatlarÄ±nda gÃ¶rev alan TCG ORUÃ‡REÄ°S, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n en modern ve vuruÅŸ gÃ¼cÃ¼ en yÃ¼ksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasÄ±nda gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Â Â Â Â Â Â

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