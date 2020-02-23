‘Artık daha şeffaf ve açık ittifak istiyoruz’

Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile HDP arasında ittifak olduğu iddialarına CHP ve İYİ Parti’den itiraz geliyordu. Ancak Gazete Duvar’a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, özellikle İstanbul seçimlerinde ittifak yaptıklarını açıkladı. İşte Buldan’dan çarpıcı ‘ittifak’ açıklamaları:



BİZDEN KORKUYORLAR



“Bize oy vermeyen, bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Tabii ki ittifak vardı. Biz Türkiye’de legal alanda siyaset yapan bir partiyiz. Neden ittifak yapmayalım. Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar.



BİR SEFERE MAHSUSTU



Bir seferliğine mahsus olmak üzere, en azından İstanbul seçimlerini kazanmak adına, biz HDP’nin varlığının ne kadar etkili olduğunu anlatabilmek için bir seferliğine kabul ettik. Bundan sonraki dönemlerde bu tür şeylerin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı.”