Artık 1. parti olmayı konuşuyoruz

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Çanakkale’de iki günlük bir dizi temas ve programlara katılmak üzere kente giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Özel daha sonra Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi önünde halkla buluştu. Vatandaşlara seslenen Özel özetle şunları söyledi:

“Biliriz ki lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir. Lüzumsuz didişmeler, dikkati başka yere çekip yoksulluğu, işsizliği unutturan işlerdir. Onun için 81 ilde 973 ilçede büyük bir kampanyayla ekonomideki sorunları en kısa vadede toplumun en geniş kesimleri için nasıl çözeceğimizi anlatacağız ve iktidar yürüyüşümüzü başlattık, durmaksızın yürüyeceğiz, durmaksızın.

31 Mart akşamı hep beraber önce saat yedi olmadan, yani Çanakkale’de sandıklar kapandıktan 2 saat geçmeden, eskisi gibi bir mesaj almadılar. Sandığı terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları kaybetmeyin mesajı atmadık. O gün biz şu mesajı attık. Birazdan Türkiye’nin dört bir yanından çok güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandıkları terk etmeyin, ıslak imzalı tutanakları getirmeden evinize gitmeyin. Artık kaybetmeyi değil, kazanmayı, artık ana muhalefet olmayı değil, birinci parti olmayı ve bu milletin yüzünü güldüren parti olmayı konuşuyoruz.

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MİLLETİN DERTLERİYLE DERTLENECEĞİZ

Birileri, CHP’nin içi karışsın isteyebilir. Ancak biz sadece ve sadece milletin derdiyle dertleneceğiz. O derde çare söyleyeceğiz ve diyeceğiz ki her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Birlikte başardık, birlikte başaracağız.”

ŞEHİTLER ABİDESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Çanakkale Şehitler Abidesi’ni de ziyaret etti. Özgür Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile çok sayıda belediye başkanı da eşlik etti.